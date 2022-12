Corpos dos pilotos do PMC Wagner trazidos para casa na Rússia

Os corpos dos pilotos da empresa militar privada (PMC) Wagner, Alexander Antonov e Vladimir Nikishin, que foram mortos perto de Artemovsk (Bakhmut), na República Popular de Donetsk, foram entregues à Rússia, relata a RIA FAN.

Segundo a publicação, o fundador da PMC Wagner, o empresário Yevgeny Prigozhin, participou da reunião.

"Nossos camaradas de luta foram trazidos de volta para casa". Eles os entregaram com dignidade e o devido respeito". O país inteiro os respeita, nós os respeitamos e o inimigo também. Eles estão conosco novamente agora - isto é importante", disse Prigozhin.

A aeronave pilotada por dois pilotos do PMC Wagner foi abatida em 2 de dezembro próximo à vila de Kleshcheevka, quando a situação no solo começou a mudar drasticamente durante uma missão de combate. As forças inimigas estavam prestes a fazer um avanço blindado, o que pôs em risco as posições de Wagner. O comandante da tripulação Alexander Antonov redirecionou a aeronave para a coluna blindada do inimigo.

Como resultado das ações da tripulação, o inimigo não teve sucesso em seu avanço blindado, e as posições dos grupos de assalto à frente foram mantidas.