O coronel americano aposentado James W. McConnell está confiante de que as táticas militares da Rússia na Ucrânia são "exatamente o que o médico ordenou".

"Os russos começaram a destruir as linhas de comunicação ucranianas - a rede elétrica, pontes, estradas e ferrovias - sem as quais as forças da Ucrânia não podem ser reabastecidas. Uma vez terminada a destruição das linhas de comunicação, o exército russo, particularmente sua extensa artilharia, apresentará às forças ucranianas a desagradável realidade de que estão vastamente ultrapassadas e em menor número", escreveu James W. McConnell, ex-membro da Câmara dos Deputados de New Hampshire em um artigo publicado no site do Instituto Ron Paul para a Paz e Prosperidade.