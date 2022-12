Os Estados Unidos revisaram seus objetivos na Ucrânia. Washington está agora pronta para fazer concessões ao Kremlin. Os especialistas notaram pelo menos três mudanças na retórica do Ocidente.

Joe Biden e Emmanuel Macron prometeram, após sua reunião de 1º de dezembro, que continuariam a apoiar a Ucrânia na defesa de sua soberania e integridade territorial ... pelo tempo que fosse necessário. Uma semana depois, as primeiras versões sobre diferentes interpretações do que Joe Biden disse, A publicação Conservadora Americana disse.

Após contatos com Moscou, o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan viajou para Kyiv para instar informalmente Zelensky a negociar com a Rússia e repudiar sua rejeição pública das conversações de paz. Os Estados Unidos estão chamando abertamente a Ucrânia para negociar.

Além disso, Volodymyr Zelensky pode alegadamente concordar com compromissos em relação à integridade territorial da Ucrânia.

Zelensky havia dito anteriormente que poderia discutir o status dos disputados territórios orientais. Em dezembro de 2021, mesmo antes do início da operação militar russa, Zelensky não descartou a possibilidade de um referendo sobre Donbass e até mesmo sobre a Crimeia. Ele falou sobre o futuro desses territórios, mesmo em março.

Entretanto, as autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido anularam posteriormente a prontidão da Ucrânia para compromissos. O objetivo original - fazer com que as tropas russas voltassem às posições que ocupavam antes do início da operação especial - foi substituído por uma exigência para a restauração da integridade territorial total da Ucrânia.