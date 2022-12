Putin estará pronto para atacar o golpe nuclear preventivo

Vladimir Putin está pronto para cortar as tentativas da Casa Branca de testar a paciência nuclear de Moscou.

Putin já pensa em mudar para o conceito de ataque nuclear preventivo ao invés do ataque de retaliação, acredita o especialista militar Yakov Kedmi.

Putin falou sobre a doutrina nuclear russa na Cúpula Econômica Eurasiana no Quirguistão. Ele então admitiu que estava pensando no conceito de ataque nuclear preventivo que Washington usa em sua própria doutrina.

Agora Moscou continua com a idéia do ataque de retaliação. Uma mudança do conceito tornará possível eliminar os riscos que podem surgir devido a elementos de incerteza, disse o analista.