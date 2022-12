Os sistemas Patriot dos EUA na Ucrânia levarão o mundo direto para a III Guerra Mundial

Washington entregará uma bateria de sistemas de mísseis antiaéreos Patriot para a Ucrânia, a The Associated Press relata, citando três altos funcionários.

De acordo com eles, os Estados Unidos estão prontos para aprovar o envio já na quinta-feira, 15 de dezembro. Dois funcionários disseram que os sistemas Patriot chegarão do armazém do Pentágono e serão transferidos de outro país para o exterior, disse a AP.

Na terça-feira, 13 de dezembro, a CNN também disse que os EUA poderão anunciar em breve o embarque do sistema Patriot para as Forças Armadas da Ucrânia. A administração Biden está atualmente finalizando o plano de enviar sistemas de defesa aérea para Kyiv, informaram fontes.

O plano deve primeiro ser aprovado pelo Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin e pelo Presidente Joe Biden. Os militares ucranianos terão que passar por treinamento para o uso dos sistemas de defesa aérea dos EUA em uma base do exército na Alemanha.

Ao mesmo tempo, um representante do Pentágono respondeu aos relatórios sobre o fornecimento desta arma às Forças Armadas da Ucrânia e enfatizou que ele não tinha "nada a relatar" sobre o envio de complexos Patriot para Kyiv.

No final de novembro, o lado americano negou os planos de transferir os sistemas Patriot para o exército ucraniano.

O Secretário Geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Aliança do Atlântico Norte estava discutindo uma oportunidade de fornecer esses sistemas para a Ucrânia. De acordo com Stoltenberg, a única maneira de alcançar a paz na Ucrânia é continuar o fornecimento de armas a Kyiv.

Vale ressaltar que a Alemanha anteriormente se recusou a enviar os sistemas Patriot para Kyiv. O Ministro da Defesa polonês Mariusz Blaszczak disse que a implantação dos sistemas Patriot no oeste da Ucrânia protegeria tanto os poloneses quanto os ucranianos. Ele também disse que a Polônia estava pronta para implantar sistemas de defesa aérea em seu território.

Moscou responde aos planos dos EUA de enviar o Patriot para a Ucrânia

Moscou advertiu repetidamente os países ocidentais sobre o perigo do fornecimento de armas a Kyiv. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, esclareceu que os Estados Unidos não tinham intenção de parar de fornecer armas para a Ucrânia. Em sua opinião, Washington pretende continuar a culpar Moscou por tudo menosprezar os crimes que Kyiv cometeu nos territórios que já se tornaram parte da Rússia.

"Repito mais uma vez, isto tornará o conflito mais longo e doloroso para o lado ucraniano, mas não mudará nosso estabelecimento de metas e o resultado final", disse Dmitry Peskov.

Os sistemas patrióticos na Ucrânia como uma escalada maciça

Os possíveis fornecimentos de sistemas de mísseis antiaéreos Patriot americanos à Ucrânia colocarão o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial, disse Vladimir Dzhabarov, primeiro chefe adjunto do Comitê Internacional do Conselho da Federação, à RIA Novosti.

"Os Estados Unidos estão nos provocando em um conflito direto com a OTAN. Especialmente se eles fornecem sistemas de defesa aérea Patriot. Vocês compreendem a ameaça que é", disse Dzhabarov.

Washington está colocando o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial, mas se os americanos acham que podem intimidar a Rússia, então eles acham que está errado, concluiu o senador.

O fornecimento dos sistemas de mísseis antiaéreos Patriot ao regime de Kyiv se tornará um passo fundamental que os Estados Unidos darão para escalar o conflito". O comando militar russo deveria preparar o plano de ação em resposta, Igor Korotchenko, diretor do Centro de Análise do Comércio Mundial de Armas, disse à RIA Novosti na quarta-feira, 14 de dezembro.

"Este será um passo fundamental para a escalada por parte de Washington". O objetivo deste passo é prolongar a existência do regime de Zelensky e complicar significativamente os ataques aéreos russos contra objetos-chave do sistema militar e energético da Ucrânia", disse ele.

O Patriot é um dos elementos-chave da defesa aérea e antimíssil integrada do Exército dos EUA. O alcance dos complexos Patriot varia de 30 a 160 quilômetros. Há versões que são especificamente projetadas para interceptar mísseis balísticos. Se a Patriot for integrada com outros sistemas de defesa aérea de fabricação ocidental que Kyiv já tem à sua disposição, tais como NASAMS e IRIS-T, os centros locais dos sistemas de defesa aérea ucranianos serão combinados em espaço de informação conjunta com capacidades aprimoradas para identificação e distribuição oportuna de alvos aéreos entre vários complexos. Isto reduzirá a eficácia dos ataques maciços de mísseis russos.