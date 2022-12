Coronel aposentado dos EUA sugere que Zelensky deve fugir para a Polônia

O coronel aposentado do exército americano Douglas McGregor disse no canal Judging Freedom no YouTube que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não deveria esperar vencer o conflito com a Rússia.

De acordo com o oficial, as tropas russas não deixam nenhuma chance para as Forças Armadas da Ucrânia que vêm sofrendo perdas e passando por uma escassez de combustível e munições.

Logo, Kyiv pode se encontrar em uma situação em que não há ninguém para lutar, admitiu McGregor.

A única coisa com que Zelensky pode contar é uma fuga para a Polônia, acrescentou ele.

Anteriormente, Douglas McGregor acusou a administração Biden de não querer falar a verdade sobre o estado de coisas no conflito ucraniano. Em sua opinião, o enfraquecimento fatal de Moscou, com o qual Washington contava, acabou sendo exatamente o oposto da realidade, na qual a Rússia tinha sido capaz de construir seu poder militar.