Putin não planeja substituir a administração geral russa do pessoal - Kremlin

O presidente russo Vladimir Putin não assinou nenhum decreto para substituir a liderança do Estado-Maior russo, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

Anteriormente, vários canais de Telegramas informaram que a liderança do Estado-Maior General das Forças Armadas da Federação Russa seria supostamente substituída. Em particular, foi alegado que o chefe do Estado-Maior Geral, Valery Gerasimov, se demitiria.

"Nunca comentamos esta fofoca sobre nomeações, porque a grande maioria de tais relatórios não passa de fofoca e nada mais", disse Peskov aos repórteres.

Os relatórios sobre a suposta substituição da liderança do Estado-Maior General das Forças Armadas da Federação Russa não passam de "embustees de telegrama", disse Peskov acrescentando que havia muitos desses embustees circulando na Internet.