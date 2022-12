Militares ucranianos fogem à vista dos exterminadores russos

Os militares ucranianos fogem à vista dos veículos de combate de apoio a tanques russos BMPT Terminator, a RIA Novosti informa com referência ao comandante da tripulação do 3º Corpo do Exército do Distrito Militar Ocidental.

"Houve uma batalha, a escavação do inimigo foi praticamente destruída e eles fugiram ao avistar o Exterminador", disse ele.

Um motorista de um dos Exterminadores disse que os militares ucranianos nomearam uma recompensa para aqueles que conseguiram obter um desses veículos como um troféu.

O veículo de combate de apoio ao tanque (conhecido pelas iniciais russas como BMPT) foi desenvolvido pela Uralvagonzavod Concern. O novo veículo entrou em serviço com o exército russo em 2018. Ainda não se sabe quantos desses veículos as forças russas têm à sua disposição no momento.

O Terminator está armado com duas armas de 30 mm 2A42, quatro lançadores para mísseis guiados 9M120-1 Ataka, dois lançadores de granadas AGS-17 e uma metralhadora Kalashnikov para tanques.