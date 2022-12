O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sugeriu que o conflito na Ucrânia poderia terminar em 2023. Zelensky falou sobre isso em um discurso em vídeo para o Politico (a publicação reconheceu Zelensky como a pessoa mais influente da Europa).

"Acredito que os ucranianos também serão mais influentes no próximo ano, mas já em tempo de paz", disse Volodymyr Zelensky.

Jornalistas da publicação acrescentaram que o reconhecimento de Zelensky como a pessoa mais influente na Europa indicou problemas internos do país.

Em julho, Zelensky disse que Kyiv teve uma chance de parar o conflito antes do final de 2022. Ele esclareceu que considerava isso possível, desde que os parceiros fornecessem armas poderosas.

"Podemos conseguir muito antes do final do ano e parar esta guerra, as hostilidades, pelo menos", disse Zelensky.