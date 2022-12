O Saxo Bank prevê uma economia de guerra para o mundo em 2023

axo Bank publicou tradicionalmente sua previsão analítica para o próximo ano. Como sempre, a previsão dos especialistas do Saxo Bank é chocante, para dizer o mínimo.

De acordo com o Diretor de Investimentos de Saxo, Steen Jakobsen, 2023 chocará o mundo com políticas econômicas em tempo de guerra, o voto do Reino Unido pela reunificação com a União Européia, a demissão de Emmanuel Macron de seu cargo de presidente francês e a ascensão da China, Índia e OPEP contra a tendência do dólar como arma.

"Qualquer crença no retorno à dinâmica desinflacionária pré-pandêmica é impossível porque entramos em uma economia de guerra global, com todas as grandes potências em todo o mundo agora lutando para reforçar sua segurança nacional em todas as frentes; seja em um sentido militar real, ou devido à profunda cadeia de suprimentos, energia e até mesmo inseguranças financeiras que foram desmascaradas pela experiência pandêmica e pela invasão russa da Ucrânia", diz o relatório publicado no site do Saxo Bank.

De acordo com as previsões do banco de investimentos dinamarquês, 2023 verá um amplo controle de preços, pois os governos de países desenvolvidos como os EUA e o Reino Unido não serão capazes de controlar uma inflação desenfreada que fará com que os preços do ouro subam até US$ 3.000 a onça:

"Em uma economia de guerra, a mão do governo se expandirá sem piedade enquanto as pressões sobre os preços ameaçarem a estabilidade", diz Jakobsen, acrescentando que as tentativas ocidentais de limitar os preços do petróleo russo estão condenadas ao fracasso.

O Reino Unido voltará à UE

A turbulência política no Reino Unido em recessão levará ao referendo para cancelar Brexit depois que o Partido Trabalhista tomar o poder no terceiro trimestre do ano, disseram os analistas da Saxo. É provável que ocorra uma votação para a reunificação, o que ajudará a fortalecer a libra britânica.

Exército pan-europeu

A previsão publicada também afirma que 2023 verá a implementação do acordo sobre a formação do exército da UE. O relatório compara a situação na Europa de hoje e na Europa do início do século 20:

"A invasão ucraniana trouxe uma mentalidade de economia de guerra para a Europa em uma escala não vista desde 1945. E não se trata apenas da capacidade militar lamentavelmente inadequada na Europa Ocidental, mas também de um modelo industrial, centrado na Alemanha, que se tornou existencialmente desafiado pela Europa, cortando-se do petróleo e gás russos baratos e abundantes".

Guerra ao dólar

China, Índia e OPEP se oporão ao domínio dos Estados Unidos no sistema monetário global, criando uma união de compensação internacional e um novo ativo de reserva, prevê Saxo:

"É claro que qualquer país sem uma aliança militar de longa data com os Estados Unidos considerará inaceitável permanecer vulnerável ao armamento do sistema global do dólar. Portanto, Saxo prevê que estes poderes realizem uma conferência e acordem uma nova moeda de reserva para evitar completamente o sistema do dólar americano".

Outras previsões:

o iene japonês será indexado ao dólar americano em 200/1;

para "reiniciar" o sistema financeiro, pelo menos um país anunciará a proibição da produção de carne até 2030;

as leis financeiras serão ajustadas para eliminar paraísos fiscais e fechar as brechas fiscais para fundos de hedge.

O Saxo Bank é conhecido por suas previsões ousadas que fazem os investidores pensarem em "eventos chocantes" que podem acontecer no próximo ano.

Algumas das previsões do banco para 2022 se revelaram precisas. Por exemplo, o banco previu uma nova guerra fria em várias frentes, bem como a crescente rivalidade entre os Estados Unidos e a China.