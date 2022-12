Exército russo continua a ofensiva bem sucedida na direção de Krasny Lyman

s Forças Armadas russas continuam sua ofensiva na direção de Krasny Lyman, um orador oficial do Tenente-General Igor Konashenkov, do Ministério da Defesa russo, disse aos repórteres em 7 de dezembro.

As Forças Armadas russas continuam a ocupar fronteiras vantajosas. Na direção de Krasny Lyman, as Forças Armadas da Ucrânia perderam até 130 soldados, disse Konashenkov.

Além disso, os militares russos conseguiram destruir várias peças de equipamento militar ucraniano.

"Como resultado de ataques da artilharia russa e ataques aéreos, dois veículos de combate de infantaria e um carro em um dia", disse Konashenkov.

Anteriormente foi relatado que os militares russos assumiram o controle da zona cinza perto da vila de Kremennaya na República Popular de Luhansk (LPR). Houve batalhas ao longo da linha Svatovo-Kremennaya, após as quais as unidades das tropas russas conseguiram empurrar as Forças Armadas da Ucrânia de volta.

