Reino Unido e EUA poderiam fazer parte dos ataques com drones aos aeródromos militares russos

O especialista militar Konstantin Sivkov acredita que Londres e Washington poderiam estar envolvidas em recentes ataques com drones contra ataques militares russos.

De acordo com o especialista, as Forças Armadas ucranianas usaram drones Strizh de fabricação soviética que haviam sido modernizados com peças de reposição modernas para os ataques.

"Os serviços de inteligência ocidentais poderiam designar uma rota de vôo que contornaria a zona de defesa aérea". Os ucranianos não têm tais dados à sua disposição", disse Sivkov, disse o Serviço de Notícias Públicas.

O Reino Unido e os EUA têm um sistema de inteligência espacial, disse o especialista. Além disso, os dois países têm experiência na condução de tais ataques com zangões. Os especialistas britânicos poderiam modernizar os UAVs soviéticos, ele acredita.

Na manhã de 6 de dezembro, um veículo aéreo não tripulado atacou um aeródromo militar em Kursk, na Rússia. Um tanque de combustível foi danificado e pegou fogo como resultado do ataque. Ninguém ficou ferido.

Três militares russos foram mortos quando um UAV ucraniano atacou o aeródromo Dyagilevo na região de Ryazan e o aeródromo Engels na região de Saratov, na Rússia, em 5 de dezembro. Quatro outros foram feridos e levados ao hospital. O objetivo das Forças Armadas da Ucrânia era minar o trabalho da aviação de longo alcance, disse o Ministério da Defesa.

