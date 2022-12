Kremlin: A Rússia deve e irá alcançar seus objetivos na Ucrânia

A Rússia certamente alcançará os objetivos da operação militar especial na Ucrânia, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

"A Rússia deve e alcançará seus objetivos", disse o porta-voz do Kremlin.

Quando perguntado sobre uma oportunidade de conversações com a Ucrânia, Peskov disse que Moscou não via nenhuma perspectiva de negociações com Kyiv.

Outra onda de mobilização na Rússia

Peskov também comentou inúmeros relatórios sobre a possibilidade de uma outra onda de mobilização na Rússia. O porta-voz do Kremlin chamou tais mensagens de provocativas, relatórios TASS.

É preciso ser orientado pelas informações que vêm do Ministério da Defesa e do Presidente Vladimir Putin, enfatizou Peskov.

"Quanto à mobilização, o presidente já disse tudo". Portanto, não é preciso prestar atenção a todas essas mensagens", acrescentou Peskov.

Em 28 de outubro de 2022, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu informou o Presidente russo Vladimir Putin sobre a conclusão da mobilização parcial. O ministro indicou que o objetivo de recrutar 300.000 reservistas havia sido alcançado. O Presidente Putin anunciou uma convocação parcial na Rússia em 21 de setembro.