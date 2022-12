O Ministro da Defesa russo anuncia as perdas da Ucrânia em novembro

As Forças Armadas russas da Rússia infligem ataques maciços às empresas do complexo militar-industrial, comando militar, sistema de controle e outras instalações da Ucrânia, disse o Ministro da Defesa russo, General do Exército Sergei Shoigu, durante uma teleconferência na terça-feira, 6 de dezembro, relatórios da TASS.

De acordo com o ministro, as forças russas conduzem os ataques com o uso de armas de longo alcance de alta precisão.

Falando sobre as perdas da Ucrânia, Shoigu disse que as Forças Armadas da Ucrânia perderam mais de 8.300 soldados, assim como cinco aeronaves militares e dez helicópteros em novembro.

De acordo com o ministro, as Forças Armadas da Ucrânia também perderam 149 tanques e mais de 300 veículos blindados de combate.

A Ucrânia ainda bombardeia a UNA Zaporizhzhia

Falando sobre a situação na Usina Nuclear de Zaporizhzhia (também chamada de Zaporozhye), Shoigu disse que o regime de Kyiv continuou a bombardeá-la, criando assim uma ameaça de catástrofe nuclear.

Segundo o Ministro da Defesa russo, as tropas russas tomam todas as medidas para garantir a segurança da Usina Nuclear de Zaporizhzhia.

A Rússia classifica os ataques das Forças Armadas da Ucrânia à Usina Nuclear de Zaporizhzhia (ZNPP) como atos de terrorismo nuclear, acrescentou Shoigu.

"Somente nas últimas duas semanas, as Forças Armadas da Ucrânia lançaram 33 cartuchos de grande calibre na usina nuclear. As forças de defesa aérea russas interceptam a maior parte das armas ucranianas", disse o ministro.