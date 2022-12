Putin faz visita à Ponte da Crimeia dois meses após a explosão

O presidente russo Vladimir Putin fez uma visita à Ponte da Crimeia e inspecionou o local, onde a explosão ocorreu no início do outono, relata a TASS.

O presidente russo chegou ao local e dirigiu um carro através da ponte. Putin ouviu o relatório do vice-primeiro ministro Marat Khusnullin sobre o curso dos trabalhos de reconstrução.

Antes, foi dito que o tráfego no lado direito da auto-estrada da ponte da Crimeia, que foi danificada em uma poderosa explosão em outubro, foi retomado em 5 de dezembro, às 10h50.

Putin enfatizou a importância do trecho terrestre da ponte que liga a Crimeia à Rússia continental, contra o pano de fundo das ameaças de Kyiv. De acordo com o representante oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, o vice-primeiro ministro Marat Khusnullin explicou a Putin como foram realizados os trabalhos de restauração e quantas pessoas participaram deles. Putin também conversou brevemente com os trabalhadores da ponte, disse Peskov.

Um vídeo do Presidente Vladimir Putin dirigindo um carro ao longo da ponte da Crimeia apareceu na Internet. Putin foi filmado dirigindo e conversando com o vice-primeiro ministro Marat Khusnullin.

Putin dirige Mercedes

Muitos prestaram atenção ao fato de que Putin estava dirigindo um Mercedes, em vez de um carro doméstico. O porta-voz do Kremlin, Peskov, disse mais tarde que Puin estava dirigindo um carro que estava disponível e preparado para ele no local.

A escolha do carro estava relacionada a questões logísticas, disse ele.

"Havia aquele carro em particular no local. A fim de não ter outros carros entregues, esse foi usado", explicou Peskov.

Em 8 de outubro, um caminhão explodiu na Ponte da Crimeia, causando o colapso de duas seções da ponte. Putin acusou os serviços especiais ucranianos do ataque. Em 10 de outubro, a Rússia lançou uma série de ataques maciços de mísseis visando os objetos de infra-estrutura da Ucrânia. Oito ataques desse tipo foram realizados até agora.