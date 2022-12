Oficial aposentado da inteligência dos EUA: A Rússia vencerá na Ucrânia no verão de 2023

O oficial aposentado da Marinha dos EUA Scott Ritter anunciou uma data em que a Rússia ganharia uma vitória militar na Ucrânia. De acordo com Ritter, isto acontecerá no verão de 2023.

Não será um processo rápido, mas no final do próximo verão, o exército russo vencerá, disse Ritter em um canal do YouTube.

Os militares russos na Ucrânia são invencíveis, disse o americano, acrescentando que até lá não se falaria em negociações.

Depois disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky terá que decidir se vai assinar o ato de rendição, concluiu o oficial de inteligência.