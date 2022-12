Mercenários britânicos: O frio do inverno na Ucrânia foi um choque para nós

Os combatentes estrangeiros que se juntaram às Forças Armadas da Ucrânia ficaram chocados com a neve e a geada na Ucrânia, disse o mercenário britânico Joseph McDonald.

O combatente observou que quando deixou a Grã-Bretanha, os pássaros ainda cantavam e as flores estavam em plena floração lá. O clima frio do inverno na zona de hostilidades, com neve profunda e frio rigoroso no inverno, foi uma completa surpresa para ele e para o resto dos "soldados da fortuna" estrangeiros.

"Nós nos encontramos no meio de um inverno de verdade, foi um choque para nós", disse McDonald.

Anteriormente, funcionários do Parlamento Europeu advertiram que com o início do frio na Ucrânia, uma onda maciça de refugiados ucranianos iria fluir para a Europa.