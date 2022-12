Moscou responde à decisão da UE de limitar os preços do petróleo russo

O embargo da União Européia ao fornecimento de petróleo russo entrou em vigor em 5 de dezembro. Assim, a UE deixou de importar da Rússia recursos energéticos fornecidos pelo mar, relata a TASS.

A decisão da União Européia de proibir o transporte e o seguro do petróleo russo a um preço superior a 60 dólares por barril também entra em vigor.

Vários países foram deixados isentos do embargo:

A Bulgária poderá comprar petróleo e produtos petrolíferos da Rússia por via marítima até 2024;

a Croácia poderá comprar gasóleo até o final de 2023.

Além disso, vários países europeus continuarão importando petróleo de oleodutos russos. A decisão foi tomada para os países que não têm alternativas aos recursos energéticos da Rússia.

Antes, ficou sabido que a maioria dos países europeus já havia abandonado o fornecimento de petróleo marítimo russo em uma antecipação do embargo. Em outubro, as exportações de combustível russo para a UE caíram 50% em comparação com janeiro - de 1,6 milhões para 770.000 barris por dia, e continuam diminuindo.

A Rússia não reconhecerá o limite máximo da UE

A Rússia não reconhecerá a decisão da União Européia de limitar os preços do petróleo, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, relatórios da TASS.

"Uma coisa é óbvia - não reconheceremos nenhum limite", disse ele. O Kremlin está trabalhando em uma resposta para a decisão da União Européia, acrescentou Peskov, mas ele não mencionou nenhum momento em que ela poderia ser anunciada.

Peskov também garantiu que a decisão de limitar os preços do petróleo russo não afetaria o financiamento da operação militar na Ucrânia. A decisão da UE vem como um "passo para a desestabilização dos mercados mundiais de energia".