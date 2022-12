Três explosões de gases domésticos ocorrem em diferentes partes da Rússia em um dia

Três explosões de gás ocorreram em prédios de apartamentos na Rússia em 4-5 de dezembro. Explosões de gás doméstico ocorreram nas cidades de Nizhnevartovsk (Norte da Rússia), Yaroslavl e Zavolzhye (Rússia Central).

As informações sobre aqueles que foram feridos nas explosões ainda não foram especificadas. O chefe do Ministério de Situações de Emergência voou para Nizhnevartovsk - pessoas foram enterradas sob os escombros em temperaturas extremamente baixas lá (-16-23C).

Um estado de emergência foi implementado em Nizhnevartovsk.

As primeiras informações sobre a explosão em Nizhnevartovsk na Rua Mira apareceram em 4 de dezembro, por volta das 16h00, horário de Moscou. O poder da explosão causou o colapso das estruturas do piso, o que posteriormente desencadeou o colapso parcial do segundo e terceiro andares.

O prédio de apartamentos não estava conectado à rede de gás. Acredita-se que a despressurização de um cilindro de gás seja a versão principal do incidente. Os moradores locais disseram que, pouco antes da explosão, vários grandes recipientes de gás foram supostamente entregues a um dos apartamentos.

Os socorristas já encontraram elementos dos contêineres explodidos.

De acordo com outras fontes, a explosão ocorreu quando um inquilino estava preparando um botijão de gás para uma viagem de pesca.

Foi relatado originalmente que seis pessoas morreram e cinco ficaram feridas na explosão de gás em Nizhnevartovsk. No dia seguinte, a informação foi corrigida: uma pessoa foi morta, outras sete desapareceram, acredita-se que duas foram enterradas sob os escombros.

No total, sete pessoas desapareceram em conseqüência da explosão em Nizhnevartovsk. Em 5 de dezembro, as temperaturas na cidade caíram para -20 graus centígrados.

Outra explosão de gás ocorreu em Yaroslavl

O incidente ocorreu em Yaroslavl, em 5 de dezembro. Como no caso anterior, a explosão ocorreu como resultado da operação inadequada de equipamentos a gás. A explosão danificou seriamente um apartamento, assim como cerca de cem metros quadrados do telhado do edifício residencial. Duas pessoas foram feridas. O proprietário do apartamento de 40 anos sofreu várias queimaduras e foi hospitalizado em estado grave.

Devido à explosão em Yaroslavl, um caso criminal foi iniciado sob o artigo 238 do Código Penal ("Desempenho de trabalho que não atende aos requisitos para a segurança da vida e saúde dos consumidores").

Explosão na região de Nizhny Novgorod

Em 5 de dezembro, ocorreu uma explosão de gás em um edifício residencial na cidade de Zavolzhye, na região de Nizhny Novgorod. Após a explosão, um incêndio começou no prédio. Os inquilinos tiveram que ser evacuados. O epicentro da explosão foi no segundo andar - a onda de choque demoliu as paredes entre três apartamentos. De acordo com dados preliminares, ninguém ficou ferido.

Andrey Shevchenko, Presidente do Comitê do Conselho da Federação sobre Estrutura Federal e Política Regional, disse que os senadores estavam preparando emendas ao Código de Delitos Administrativos, segundo o qual as organizações de inspeção serão punidas por violações ao inspecionar equipamentos de gás em edifícios residenciais.

Com o início do tempo frio, as explosões de gás começaram a ocorrer em todo o país.

Em 3 de dezembro, ocorreu uma explosão na região de Astrakhan;

em 23 de novembro, equipamentos explodiram na região de Novosibirsk;

em 22 de novembro, ocorreu uma explosão na região de Moscou;

em 9 de novembro - no Dagestan;

em 26 de outubro - em Izhevsk.

A explosão de gás em Sakhalin foi a mais mortal. A explosão causou o colapso completo de uma grande parte de um bloco de apartamentos. Nove foram mortos, quatro deles eram crianças. Após a explosão, o luto foi declarado na cidade.