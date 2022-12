Forças Armadas da Ucrânia atacam subestação transformadora em Zaporozhye

As Forças Armadas da Ucrânia (AFU) deram um golpe de artilharia na subestação transformadora da cidade de Tokmak, na região de Zaporozhye (também chamada de Zaporizhzhia), disse o governador interino da região Yevgeny Balitsky em seu canal Telegramas.

As forças ucranianas também tentaram atacar outra subestação em Enerhodar, mas a provocação foi suprimida, o oficial acrescentando, com tristeza, que os ucranianos bombardeiam diariamente os assentamentos da região.

De acordo com Balitsky, os militares ucranianos tentam atacar a infra-estrutura civil e as instalações sociais, mas têm que lidar com uma "rejeição digna e esmagadora" das forças russas.

Anteriormente, Vladimir Rogov, membro do conselho principal da administração da região de Zaporozhye, disse que os militares russos atacaram as Forças Armadas da Ucrânia nos subúrbios do sul de Zaporozhye. Uma das subestações da cidade foi destruída como resultado de um golpe direto sobre o alvo.