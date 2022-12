Putin explica as razões por trás dos ataques de mísseis russos à infra-estrutura da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin, em conversa telefônica com o chanceler alemão Olaf Scholz, disse que os ataques de mísseis russos a alvos na Ucrânia vieram como uma resposta inevitável aos ataques de Kyiv, o que incluiu um ataque à Ponte da Crimeia, disse uma mensagem publicada no site oficial do Kremlin.

As Forças Armadas russas há muito se abstiveram de atacar com mísseis de precisão contra certos alvos no território da Ucrânia", mas mais tarde eles "se tornaram uma resposta coerciva e inevitável aos ataques provocatórios de Kyiv contra a infra-estrutura civil russa, incluindo a Ponte da Crimeia e instalações de energia".

A conversa com o chanceler alemão foi realizada por iniciativa do lado alemão. Durante a conversa com Olaf Scholz, Vladimir Putin explicou a abordagem principal da Rússia sobre como a Rússia conduz a operação militar especial na Ucrânia.

Em 8 de outubro, um caminhão explodiu na Ponte da Crimeia, causando o colapso de duas seções automotivas da ponte e incendiando sete tanques de combustível do trem que passava. O presidente russo Vladimir Putin acusou os serviços especiais ucranianos do ataque à Ponte da Crimeia. Em 19 de novembro, os reparos de todos os quatro trechos danificados da parte da estrada da ponte foram concluídos.