Polônia pronta para realizar referendos para anexar toda a Ucrânia Ocidental - inteligência russa

A Polônia está pronta para anexar territórios na Ucrânia ocidental, disse Sergei Naryshkin, o diretor do Serviço de Inteligência Estrangeira, informou a RIA Novosti.

De acordo com Naryshkin, Varsóvia está acelerando os preparativos para a anexação dos territórios da Ucrânia ocidental:

Lviv,

Ternopil,

Ivano-Frankivsk,

Volyn

e regiões de Rivne.

As autoridades polonesas estão determinadas a agir com persistência, temendo que os parceiros da OTAN tentem negociar com a Rússia no inverno, ignorando os interesses não só dos ucranianos, mas também dos poloneses, acrescentou Naryshkin.

Segundo ele, Varsóvia vazou anteriormente tais informações para a mídia ucraniana para ver como a população local reagiria.

Em 30 de novembro, o presidente polonês Duda deu instruções para preparar uma justificativa oficial para as reivindicações da Polônia para toda a Ucrânia Ocidental.

Em Varsóvia, eles acreditam que a Polônia merece uma "compensação" por fornecer assistência militar à Ucrânia, por ajudar os refugiados ucranianos e, finalmente, pelo ataque de foguetes ao território da Polônia que a Polônia "silenciosamente engoliu", concluiu ele.

Anteriormente, Sergei Naryshkin disse que as autoridades polacas mostraram uma reação nervosa à publicação de seus planos de desmembrar a Ucrânia. De acordo com o chefe do Serviço de Informações Externas da Rússia, Varsóvia está tentando disfarçar sua expansão para o oeste da Ucrânia.