A Rússia prestará atenção especial às forças nucleares estratégicas em 2023

Em 2023, a Rússia dará atenção especial à construção no interesse das forças nucleares estratégicas, disse o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, segundo informações da RIA Novosti.

"Ao preparar uma lista de projetos de construção de capital para 2023, será dada atenção especial à construção no interesse das forças nucleares estratégicas", disse Shoigu.

Deve-se manter o equilíbrio na construção da nova infra-estrutura dentro do escopo dos fundos orçamentários alocados", disse ele. Além disso, eles precisarão ser colocados em operação simultaneamente com o fornecimento de armas e equipamentos.

A infra-estrutura para novos mísseis já está sendo construída em cinco formações das unidades das Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia, disse Shoigu também, relatórios TASS.

Cinco unidades das Forças de Mísseis Estratégicos já estão envolvidas na construção de instalações de infra-estrutura para a implantação de novos sistemas de mísseis, disse o ministro da Defesa russo. Além disso, está sendo construído um local de testes interespecíficos para as Forças Espaciais na região de Krasnoyarsk, na Rússia, disse ele.

Em outubro, as forças nucleares estratégicas da Rússia conduziram exercícios para realizar um ataque nuclear maciço em resposta a um ataque nuclear no território da Federação Russa. Um míssil balístico intercontinental Yars foi lançado do cosmódromo de Plesetsk como parte dos exercícios.

As Forças Nucleares Estratégicas da Rússia é o termo generalizado para designar as armas nucleares estratégicas e táticas como o principal armamento das Forças Armadas da Federação Russa. As Forças Nucleares Estratégicas são freqüentemente referidas como a tríade nuclear.

Desde 1º de setembro de 2018, com base em declarações oficiais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e no intercâmbio de dados do Tratado START III, as forças nucleares estratégicas da Rússia têm 517 portadores estratégicos de armas nucleares prontamente posicionados:

mísseis balísticos intercontinentais,

mísseis balísticos submarinos,

bombardeiros pesados equipados com 1.420 ogivas nucleares.

Ao mesmo tempo, o número total de porta-aviões (utilizados e não utilizados) de armas nucleares é de 775 unidades, o que corresponde ao número total de armas ofensivas estratégicas estabelecidas pelo Tratado START III.