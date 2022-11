Novo McDonald's russo para ter livros em vez de brinquedos em Kids Combos

A cadeia russa Vkusno i Tochka (Tasty and That's It) de fast food, que surgiu no país em vez do McDonald's, terá combos de refeições para crianças de forma semelhante ao Happy Meal, disse à RBC o serviço de imprensa da empresa. Os conjuntos serão chamados de "Kids Combos". A empresa removerá os brinquedos dos conjuntos para substituí-los por livros.

Os novos produtos estarão disponíveis nos restaurantes da rede a partir de 12 de dezembro em Novokuznetsk, Novosibirsk, Berdsk, Barnaul, Tomsk, Kemerovo e Krasnoyarsk. Kids Combos estará disponível em toda a Rússia a partir de janeiro.

Kids Combos incluirá pepitas, petiscos de queijo, hambúrgueres clássicos, saladas, palitos de cenoura e cunhas de maçã, assim como uma bebida de escolha, um representante de Tasty e That's It said.

Ao invés de brinquedos, os clientes terão um dos 14 livros exclusivos da editora CLEVER com uma variedade de quebra-cabeças. Será possível coletar tais livros ao longo do tempo.

O chefe da rede, Oleg Paroev, disse no verão que seria difícil para sua empresa concluir acordos de licenciamento para produtos de presente baseados em desenhos animados, já que a maioria deles foram filmados em países ocidentais. No entanto, Paroev prometeu que a empresa logo seria capaz de fazer pequenos clientes felizes novamente.

Em 28 de novembro, foi noticiado que nove restaurantes McDonald's operando em aeroportos e estações ferroviárias em Moscou e São Petersburgo se transformariam em Tasty e That's It. O proprietário desses restaurantes, o antigo franqueado do McDonald's Razvitie ROST, assinou um acordo de mudança de marca com a empresa de Alexander Govor.