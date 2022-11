O coronel americano diz que Zelensky pode cair vítima dos nacionalistas ucranianos

Os nacionalistas ucranianos podem representar uma séria ameaça ao Presidente Volodymyr Zelensky, disse o Coronel Douglas McGregor, ex-conselheiro do chefe do Pentágono, em uma entrevista ao canal Judging Freedom no YouTube.

O coronel norte-americano acredita que as autoridades americanas poderiam ordenar a Zelensky que se reconciliasse com a realidade e acabasse com o jogo. Isto pode acontecer mesmo que Zelensky siga estritamente as instruções da Casa Branca, disse o coronel, acrescentando que Kyiv teria que ceder alguns territórios em caso de negociações com a Rússia.

Ao aceitar essas condições, Zelensky pode se tornar uma vítima para os nacionalistas radicais, acredita o Coronel Douglas McGregor. De acordo com ele, isso seria um resultado óbvio.

A Ucrânia está à beira do colapso, pois muitos ucranianos decidem deixar o país devido a problemas com o aquecimento e o fornecimento de eletricidade. Isto pode, por sua vez, desencadear outra crise de refugiados na União Européia, disse McGregor.

Anteriormente, McGregor acusou o presidente americano Joe Biden de não estar disposto a falar a verdade sobre a situação na Ucrânia. Segundo ele, a Ucrânia não vence e nunca conseguirá vencer a operação militar especial.