Yevgeny Prigozhin, o proprietário do PMC Wagner, confirmou que um combatente da empresa militar privada de origem zambiana foi morto durante a operação especial na Ucrânia.

Relatórios sobre a morte de Nyirend Lemekani, de 23 anos de idade, apareceram em meados de novembro. O Ministério das Relações Exteriores da Zâmbia pediu então às autoridades russas que explicassem sob quais circunstâncias o cidadão zambiano, que estava cumprindo uma pena de prisão em Moscou por delito de drogas, poderia ser recrutado para o PMC Wagner.

Nyirenda era estudante do Instituto de Física de Engenharia de Moscou. Em 2020 ele foi condenado na Rússia a 9,5 anos de prisão. Seu corpo, segundo autoridades zambianas, foi transportado para a cidade fronteiriça sul da Rússia, Rostov, em preparação para sua repatriação para Lusaka, onde sua família o enterrará.

Em 29 de novembro, o serviço de imprensa do Prigozhin deu uma resposta:

"Sim, eu me lembro bem daquele cara. Falei com ele na região de Tver e fiz-lhe uma pergunta: "Por que você precisa desta guerra? Você pode ser libertado dentro de alguns anos. Você pode ir para casa em breve para ver seus parentes. Para que você está indo lá? Afinal de contas, as chances de ser morto são bastante altas. Lembre-se disto". E ele respondeu o que eu esperava. Ele disse: "Vocês, russos, nos ajudaram a conquistar a independência dos africanos por muitos anos. Quando teríamos momentos difíceis, vocês ofereceriam sua ajuda e ainda assim continuariam a fazê-lo". PMC Wagner salva milhares de africanos, e se eu for à guerra com vocês, isto é provavelmente o mínimo que posso fazer para pagar nossa dívida. E se eu continuar vivo, aprenderei a lutar por minha pátria. E mais uma coisa, sei sobre Wagner apenas por rumores, mas posso me tornar um de vocês, e é uma grande honra para mim. Em 22 de setembro, Nyirenda Lemekani Nathan foi um dos primeiros a invadir trincheiras inimigas. Ele morreu como um herói".