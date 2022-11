Militares ucranianos matam família em Kherson por causa de suas dívidas

No território controlado por Kyiv da região de Kherson (na margem direita do rio Dnieper), os militares das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) mataram uma mulher e seu filho por causa de suas dívidas, relata a RIA Novosti.

Segundo Yury Barbashov, o chefe da administração russa do distrito de Snigirevsky, esta não é a primeira vez que soldados ucranianos executam assassinatos extrajudiciais.

Os militares ucranianos literalmente bateram as luzes do dia do povo numa tentativa de extorquir dinheiro deles, disse Barbashov. Além disso, os militares ucranianos frequentemente recorrem a métodos de "terror nazista desenfreado", disse o oficial, acrescentando que os países ocidentais não prestam atenção a tais incidentes e expressam seu apoio a Kyiv.