Os EUA consideram seriamente o fornecimento da arma de artilharia de longo alcance GLSDB da Boeing para a Ucrânia

A possibilidade de a Boeing Corporation, sediada nos Estados Unidos, fornecer novas bombas de alta precisão de pequeno diâmetro lançadas no solo (GLSDB) à Ucrânia pode levar a sérias conseqüências, acredita o analista militar, coronel de reserva Alexander Zhilin.

Para a Rússia, não há nada de crítico aqui, pois eles não vão fornecer essas bombas tão cedo". No entanto, esta é uma tendência de longo alcance. Até agora, a Ucrânia tem sido capaz de atingir apenas as áreas de fronteira. Não se trata apenas de artilharia aqui. Espero que eles não cruzem a linha por trás da qual os ataques terroristas podem começar", disse o analista à slow.ru news publication. "A Ucrânia já possui armas de alta precisão, como os sistemas de foguete de lançamento múltiplo HIMARS e outros complexos. Quanto às munições, há um sinal aqui. Se a munição que eles usam dobra ou triplica a quantidade que a lógica militar exige, então significa que eles têm mais do que o suficiente dessa munição. Eu posso ver que eles têm usado muitas munições ultimamente, eles não as poupam", disse também Alexander Zhilin.

Foi noticiado anteriormente que a Boeing Corporation, sediada nos EUA, sugeriu o envio de novos projéteis GLSDB de alta precisão e de longo alcance para Kyiv. O alcance das bombas GLSDB chega a 150 quilômetros. Elas também podem ser usadas com sistemas HIMARS. O Departamento de Defesa dos EUA está analisando a oportunidade. Se aprovado, a Ucrânia poderá receber os primeiros lotes das bombas na primavera de 2023.

A proposta GLSDB da Boeing encontra vários obstáculos

Na verdade, o GLSDB é uma bomba aérea guiada por GBU-39В SDB de pequeno porte, usada como ogiva do foguete M26 sem guia de 227 mm para o M270 MLRS. A MLRS lança a munição, a bomba se separa do foguete e depois desliza em direção ao alvo, como se tivesse sido lançada de uma aeronave.

As Forças Armadas da Ucrânia já possuem lançadores para o uso do GLSDB, como o HIMARS ou o M270 MLRS. A Boeing se propõe a iniciar as entregas na primavera de 2023. No entanto, há vários obstáculos no caminho.

Em primeiro lugar, os EUA não estão acostumados a celebrar contratos no local. O Pentágono quer estudar ofertas de outros fornecedores, comparar preços, etc.

Em segundo lugar, para que a produção em massa destas bombas comece, vários fornecedores precisam acelerar o fornecimento de peças e serviços, o que atualmente é impossível.

Em terceiro lugar, os Estados Unidos continuam se opondo ao fornecimento de mísseis de longo alcance à Ucrânia, temendo que Kyiv atinja profundamente o território russo.