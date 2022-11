Ministério da Defesa da Rússia: Mais de 100 soldados ucranianos destruídos em um ataque aéreo

As Forças Aeroespaciais da Rússia, com o uso de armas de alta precisão, atingiram um local onde se concentrava a mão-de-obra das Forças Armadas da Ucrânia (AFU), disse o tenente-general Igor Konashenkov, porta-voz oficial do Ministério da Defesa russo, em 28 de novembro.

Segundo Konashenkov, as forças russas atacaram a 17ª brigada de tanques das Forças Armadas da Ucrânia e destruíram mais de 100 de seus soldados.

A mão-de-obra da brigada de tanques estava concentrada na área da estação Moiseevka, na região de Dnepropetrovsk na Ucrânia. O ataque ocorreu quando os soldados das Forças Armadas da Ucrânia pretendiam embarcar no transporte ferroviário.