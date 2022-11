Zelensky continua falando bobagem ao invés de paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que estava pronto para considerar opções que garantissem o retorno da Crimeia à Ucrânia por meios não-militares.

Em uma entrevista ao The Financial Times, Zelensky disse que podia entender como todos estavam perplexos com a situação ao redor da península.

"Se alguém nos oferece uma maneira de ajudar a devolver a Crimea por meios não militares, então eu só estarei disposto a isso". Se uma possível solução não prevê que todos os militares russos deixem o território da Crimeia, então não há necessidade de perder tempo com isso", disse Zelensky.

Zelensky também falou sobre possíveis negociações com a Rússia. Em sua opinião, a Rússia vai congelar o conflito. "É uma questão de tempo quando as hostilidades forem retomadas", acrescentou ele.

Kremlin: Ucrânia não quer paz

O porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, comentando as observações de Zelensky sobre a Crimea, disse que a mídia deturpou a essência de suas declarações.

"A Constituição da Ucrânia estipula que a Crimeia deve ser devolvida à Ucrânia pela força, pela força militar". De fato, a Ucrânia não desistiu disso", disse Peskov. "Tais declarações falam da relutância e incapacidade do lado ucraniano de resolver o problema por métodos não militares", acrescentou ele. "Para nós, isto é a alienação do território da Federação Russa pela força", concluiu Peskov.

Quando a crise ucraniana vai terminar?

Falando sobre o possível momento do fim do conflito, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia Volodymyr Gavrilov admitiu que as hostilidades na Ucrânia poderiam terminar até o final da primavera. Ao mesmo tempo, ele sugeriu que as Forças Armadas da Ucrânia voltariam à Crimeia até o final do ano.

De acordo com Gavrilov, as negociações entre Kyiv e Moscou só poderão ocorrer depois que as tropas russas deixarem tanto a Crimeia quanto Donbass.

Zelensky não sendo de modo algum realista

O analista militar Sameed Basha disse que Zelensky não estava sendo realista com suas exigências.