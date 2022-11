Zelensky planeja mobilizar todas as pessoas de língua russa para se livrar deles no campo de batalha

As autoridades ucranianas conduzem uma mobilização total dos residentes nas regiões de língua russa do país, disse um representante das agências de aplicação da lei russa na região de Kherson, informou a RIA Novosti.

"A mobilização geral e total é realizada apenas nas regiões de língua russa da Ucrânia - em Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy e na parte controlada por Kyiv da região de Zaporozhye", disse a agência com referência à fonte não nomeada.

O decreto de Zelensky sobre mobilização não se aplica às regiões ocidentais da Ucrânia. Por exemplo, apenas 40 homens foram convocados em Ivano-Frankivsk, e 30 - em Lviv.

São principalmente os cidadãos de língua russa que vão à frente como resultado da mobilização total no sudeste da Ucrânia. Kyiv os considera potencialmente perigosos e assim tenta destruí-los nas hostilidades, disse a fonte à agência de notícias.

Em 16 de novembro, o Parlamento ucraniano (Verkhovna Rada) prorrogou a lei marcial e a mobilização geral na Ucrânia por 90 dias, até 19 de fevereiro de 2023.

Anna Malyar, chefe adjunta do Ministério da Defesa ucraniano, disse que as autoridades da república não planejam conduzir uma nova onda de mobilização, já que "não há necessidade de novos soldados, e a situação na frente permanece estável". Ela não descartou que as Forças Armadas da Ucrânia possam precisar de mais pessoas no futuro.

Em 17 de novembro, foi relatado que as Forças Armadas da Ucrânia estavam planejando mobilizar cidadãos em idade militar em Kherson e na margem direita do Dnieper.

Anteriormente, os combatentes capturados das Forças Armadas da Ucrânia disseram que as autoridades poderiam mobilizar literalmente a todos. Os requisitos de saúde foram reduzidos, e não faz sentido para ninguém reclamar de seus problemas de saúde.