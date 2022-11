Moscou responde às críticas de Emmanuel Macron sobre os ataques com mísseis da Ucrânia

A Rússia aceitaria as observações do presidente francês Emmanuel Macron, que condenou as greves na Ucrânia, se Paris criticasse as greves da Ucrânia no Donbass, disse o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo relatórios da TASS.

A Ucrânia tem bombardeado alvos civis em Donetsk e Luhansk desde 2014, disse Peskov.

"Não ouvimos uma única condenação disso por parte da liderança francesa", disse Peskov.

Anteriormente, o presidente francês disse que a Rússia deveria ser punida por ataques com mísseis contra a Ucrânia. É inadmissível atacar alvos civis, ele observou.

A Ucrânia tem todas as chances de cessar as hostilidades - Kremlin

"A operação militar especial está cumprindo suas tarefas. Não foram feitas greves em instalações sociais - damos especial atenção a isso. Quanto a alvos que estão direta ou indiretamente relacionados ao potencial militar, eles estão sujeitos à destruição.

A administração da Ucrânia tem todas as oportunidades de trazer a situação de volta à normalidade. Eles têm todas as oportunidades para resolver a situação - para atender às exigências do lado russo e acabar com todo o sofrimento possível da população local", disse Peskov em 24 de novembro.