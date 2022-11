Todas as centrais nucleares, a maioria das hidroelétricas e térmicas da Ucrânia cortadas da eletricidade

Todas as usinas nucleares, assim como a maioria das usinas hidroelétricas e térmicas da Ucrânia ficaram temporariamente sem eletricidade na quarta-feira, 23 de novembro, informou o Ministério de Energia da Ucrânia, informou a RIA Novosti.

De acordo com a agência, as instalações de infraestrutura de energia foram desenergizadas como resultado dos ataques de mísseis da Rússia. Representantes do Ministério de Energia da Ucrânia também observaram que a grande maioria dos consumidores em todo o país ficou sem eletricidade.

"A grande maioria dos consumidores em todo o país foi desenergizada. Ocorrem quedas de energia de emergência. A falta de eletricidade afetou o fornecimento de calor e água", disse o ministério.

Especialistas estão fazendo todo o possível para restaurar o abastecimento de água, eletricidade e aquecimento no menor período de tempo possível.

No início de 23 de novembro, foi dito que a Ucrânia estava tendo problemas com a conexão à Internet contra o pano de fundo das quedas de energia elétrica em todo o país.

Os alertas de ataques aéreos ocorreram em todas as regiões da Ucrânia na tarde de 23 de novembro. Mais tarde, as autoridades ucranianas confirmaram ataques com mísseis a instalações de energia em várias regiões do país.