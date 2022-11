A Rússia sugere o reconhecimento do Parlamento Europeu como "patrocinador da idiotice".

Maria Zakharova, representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, comentou a decisão do Parlamento Europeu (PE) de adotar uma resolução reconhecendo a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo.

"Proponho reconhecer o Parlamento Europeu como patrocinador da idiotice", escreveu Zakharova em seu canal de Telegramas.

Em 23 de novembro, o Parlamento Europeu adotou uma resolução reconhecendo a Rússia como um patrocinador estatal do terrorismo. A resolução apresenta uma lista de acusações contra a Rússia, e algumas delas não estão relacionadas com a operação militar especial na Ucrânia.

Comentando a decisão do Parlamento Europeu, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou que a Rússia deveria ser isolada e responsabilizada por suas ações na Ucrânia e no mundo.

Na quarta-feira, 23 de novembro, o Parlamento Europeu votou a favor de uma resolução para reconhecer a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo contra o pano de fundo das hostilidades na Ucrânia. Até 494 dos 596 eurodeputados apoiaram a resolução, 58 votaram contra e 44 se abstiveram.

"Ao declarar a Rússia como patrocinadora estatal do terrorismo, os membros do Parlamento Europeu querem abrir o caminho para que [o presidente russo Vladimir] Putin e seu governo sejam responsabilizados por estes crimes perante um tribunal internacional", diz o texto do documento.

A resolução não se refere a um procedimento legislativo. Ela não tem força legal e serve apenas como recomendação.

Os autores da resolução acusam a Rússia de:

crimes de guerra na Ucrânia,

ataques de foguetes à sua infra-estrutura energética,

crise humanitária em Mariupol,

crise alimentar global,

a anexação ilegal dos territórios ucranianos.

O documento também menciona o apoio da Rússia ao presidente sírio Bashar al-Assad e o veredicto no caso MH17.

A minuta da resolução pede aos membros da UE que desenvolvam uma estrutura legal para designar Estados como patrocinadores do terrorismo e Estados que utilizam meios terroristas. Tal estrutura legal implicará uma série de medidas restritivas significativas contra esses países e terá sérias conseqüências restritivas para as relações da UE com eles. A resolução também sugere que os parceiros da UE tomem medidas semelhantes.

A proposta de resolução também reflete a necessidade de esforços para isolar internacionalmente a Rússia, incluindo sua participação no Conselho de Segurança da ONU. O documento também chama a reconhecer o PMC Wagner e o 141º Regimento com o nome de Akhmat Kadyrov, que é parte da Guarda Russa, como organizações terroristas.

Anteriormente, os parlamentos da Letônia, Lituânia, Polônia, Estônia e a Câmara Baixa do mais alto órgão legislativo da República Tcheca adotaram resoluções similares reconhecendo a Rússia como patrocinadora estatal do terrorismo.