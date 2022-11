O vídeo mostra os sistemas TRLG-230 da Turquia usados na Ucrânia

O vídeo do suposto primeiro uso registrado do sistema de foguete de lançamento múltiplo turco (MLRS) TRLG-230 na zona da operação militar especial na Ucrânia apareceu na Internet. O vídeo foi publicado pela publicação russa Spring em seu canal Telegramas com referência a websites ucranianos.

Os sistemas de foguete de lançamento múltiplo turco que foram entregues à Ucrânia têm um alcance de disparo de até 70 quilômetros.

Os mísseis podem atingir a máxima precisão de acerto ao usar a iluminação de alvos a laser por zangões de combate Bayraktar.