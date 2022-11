Erdogan da Turquia diz que as recentes greves na Síria e no Iraque são apenas um começo

A Turquia tem o direito de resolver sozinha os problemas no norte da Síria, disse o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, relatando a TASS.

Segundo ele, Ancara garantirá a segurança de suas fronteiras. As greves da Turquia na Síria e no Iraque são apenas um começo, acrescentou ele.

"Iniciaremos a operação no momento mais conveniente para nós". As administrações na Síria e no Iraque não devem se sentir ameaçadas. Pretendemos garantir a integridade territorial desses países", ele enfatizou.

Foi noticiado anteriormente que Erdogan ordenou pessoalmente que se iniciasse a operação militar na Síria e no Iraque após seu retorno da cúpula do G20 em Bali.

No domingo, 20 de novembro, ficou conhecido que o exército turco destruiu as bases terroristas no norte do Iraque e na Síria. Foi dito que os ataques foram conduzidos com o uso de caças F-16 e drones da Força Aérea turca em quatro regiões da Síria e na região iraquiana.