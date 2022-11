Sergei Aksyonov, o chefe da Crimea, assegurou que as autoridades da península estavam trabalhando 24 horas por dia para garantir a segurança. O comentário de Aksyonov veio em resposta aos planos de Kyiv a respeito da preparação de uma ofensiva contra a Crimeia.

Segundo ele, as autoridades da Crimeia trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a segurança tanto da península como de seus residentes.

"A todas as declarações do inimigo sobre a vinda deles à Crimeia um dia, posso dizer que veremos quem vai nadar em que rio e onde se vai passar as férias", disse Aksyonov.