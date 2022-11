Ministério da Defesa: Exército russo continua a ofensiva na direção de Donetsk

A Rússia atingiu a posição das tropas ucranianas na área dos assentamentos de Avdiivka e Vuhledar.

O Exército russo continua a ofensiva na direção de Donetsk enquanto repulsa os contra-ataques inimigos, disse o Ministério da Defesa russo.

Dois tanques e seis veículos blindados foram destruídos durante a operação. As perdas das tropas ucranianas atingiram 120 pessoas.

Na direção sul de Donetsk, as forças russas atingiram uma empresa mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia na área de Vodiany (sul de Avdiivka). Três grupos de sabotagem e reconhecimento do exército ucraniano foram destruídos na área de Pavlovka (ao sul de Vuhledar). As forças russas também atacaram empresas de infantaria motorizadas das Forças Armadas da Ucrânia que estavam em um ataque na área dos assentamentos Novoselovsky e Stelmakhivka na República Popular de Luhansk (LPR).

O ministério também disse que postos de comando das Forças Armadas da Ucrânia em áreas dos assentamentos de Chuguev, Kislovka, Starch, Berestovoe, Kruglyakovka (região de Kharkiv), Pobeda, Dobrovolye, Vodyanoye (DPR), Sadovoe, Tokarevka, Dudchany (região de Kherson) também foram atacados.

Na área de Kramatorsk, dois sistemas de tiro autopropulsionados ucranianos do sistema de defesa aérea Buk-M1 e um depósito de munição foram destruídos. Na área de Kolesnikovka (região de Kharkiv), uma bateria de sistemas de artilharia M777 foi suprimida. Na área de Minkovka (DPR), um radar anti-bateria AN/ TPQ-37 fabricado nos EUA foi destruído.