A Embaixada da Rússia em Washington condenou os Estados Unidos por sua reação à execução dos prisioneiros de guerra russos no assentamento de Makiivka.

Os prisioneiros ucranianos estão sendo mantidos em cativeiro em total conformidade com o direito humanitário internacional, acrescentou a embaixada.

A embaixada russa também chamou a atenção para a declaração da embaixadora geral dos EUA Beth Van Schaack, que disse que as autoridades americanas estavam monitorando relatórios sobre a execução dos prisioneiros de guerra russos.

"Instamos a Ucrânia a continuar a cumprir com as obrigações internacionais neste conflito, e a - e continuamos a reiterar a importância de que todas as partes do conflito respeitem o direito internacional ou enfrentem as conseqüências", disse Beth Van Schaack em uma coletiva de imprensa em 21 de novembro.