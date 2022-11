Soldado russo que jogou bombas de UAV fora conta o que aconteceu

O destemor do soldado russo com o sinal de chamada "Fog", que estava jogando bombas fora de si com as próprias mãos em uma trincheira, foi admirado por muitos em todo o mundo. A identidade do soldado não foi exposta, embora tenha sido noticiado anteriormente que seu nome era Alexei.

O homem acabou sendo identificado como Rustam Khudaynurov. Ele é um combatente do 127º batalhão da 5ª brigada da Milícia Popular da República Popular de Donetsk.

Ele compartilhou alguns detalhes do ataque aéreo ucraniano que ele teve que experimentar.

"Um 'pássaro' (zangão - ed.) voou e lançou a primeira granada - eu desmaiei um pouco, mas depois rastejei um pouco para longe. E então começou a se aproximar de mim, lançando bombas", disse Khudaynurov à publicação Life.

De acordo com ele, o UAV das Forças Armadas da Ucrânia lançou oito granadas no total. Enquanto estava na trincheira, ele jogou fora quatro granadas que caíram sobre ele: três delas caíram perto, e a última explodiu a seus pés.

O homem sofreu ferimentos de estilhaços. Ele conseguiu voltar para seus camaradas; sua vida está fora de perigo. O soldado está atualmente em tratamento no hospital.