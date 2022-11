Ucrânia considera aceitável um pequeno acidente nuclear na usina nuclear de Zaporizhzhia

Existe o risco de um acidente nuclear na Usina Nuclear Zaporizhzhia (ZNPP), cujo bombardeio continua, disse Alexei Likhachev aos repórteres na segunda-feira, 21 de novembro, informou a Interfax.

De acordo com ele, Kyiv considera aceitável um pequeno acidente nuclear.

De acordo com Likhachev, tal acidente poderia se tornar um precedente que mudaria o curso da história para sempre.

"Durante o fim de semana, houve pelo menos 30 projéteis chegando. Eles visam o depósito de combustível nuclear usado, o prédio especial, rodovias, geradores a diesel de reserva foram danificados", disse Likhachev.

No início de 21 de novembro, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia apela para que todos os países do mundo usem sua influência para fazer com que as Forças Armadas da Ucrânia parem de bombardear a ZNPP. A Agência Internacional de Energia Atômica deveria estar altamente preocupada com a situação, observou ele.