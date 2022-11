Rússia atinge a força ucraniana na região de Zaporozhye

As Forças Aeroespaciais e a artilharia da Rússia atingiram locais de reunião das unidades das Forças Armadas da Ucrânia na parte da região de Zaporozhye (Zaporizhzhia) ocupada pelas autoridades de Kyiv, disse Vladimir Rogov, presidente do Movimento Estamos Juntos com a Rússia, informou a RIA Novosti.

"Nossas Forças Aeroespaciais e artilharia atingiram com sucesso alvos militares e posições de tiro em Orekhovo, Stepnogorsk, Gulyaipole, Malaya Tokmachka, Chervon, Zheleznodorozhny", disse Rogov, acrescentando que uma formação das Forças Armadas da Ucrânia que se preparava para uma possível ofensiva também foi atingida.

Anteriormente, Rogov relatou que as Forças Armadas da Ucrânia puxaram uma quantidade impressionante de armas e combatentes para a região de Zaporozhye (Zaporizhzhia) - a maior durante todo o período da operação militar especial russa na Ucrânia.