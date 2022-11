Erdogan da Turquia: encontro entre chefes de inteligência russos e americanos evitou a escalada

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan teve uma conversa telefônica com seu homólogo russo Vladimir Putin. Os porta-vozes do escritório de Erdogan disseram que durante a conversa os dois presidentes discutiram a recente reunião em Ancara entre o diretor da CIA William Burns e o diretor do Serviço de Informações Externas da Rússia, Sergei Naryshkin.

Em particular, Erdogan disse que os contatos entre os chefes das duas agências de inteligência "desempenharam um papel fundamental na prevenção" de uma escalada descontrolada", relata a NTV Turk.

Recep Erdogan instou a retomar as negociações e disse que a continuação do conflito na Ucrânia levaria a novos riscos.

Durante a conversa, Erdogan também agradeceu a Putin "por sua posição construtiva" na prorrogação do acordo de exportação de grãos por 120 dias. Ele também agradeceu ao presidente russo por suas condolências em relação ao recente ataque terrorista em Istambul.

O encontro entre Burns e Naryshkin aconteceu em Ancara. Nem o porta-voz oficial de Putin, Dmitry Peskov, nem o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, revelaram os tópicos que os chefes das agências de inteligência discutiram em sua reunião.

John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse em 15 de novembro que a reunião entre Burns e Naryshkin foi organizada para manter "contatos de rotina".

De acordo com Kirby, a reunião foi realizada para manter canais abertos de comunicação com a Rússia sobre questões de segurança dos EUA e da Rússia.