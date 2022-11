Foguete atinge a base militar Green Village dos EUA na Síria

A base militar Green Village dos EUA, localizada perto do campo petrolífero de Al Omar, no sudeste da Síria, foi atingida em um ataque com foguetes, disse o Comando Central dos EUA (CENTCOM).

O ataque ocorreu na noite de 17 de novembro, às 21h30, horário local. Ninguém foi ferido, também não foram causados danos. O Exército dos EUA está investigando o incidente.

O porta-voz do CENTCOM, Joe Buccino, disse que o ataque poderia minar a estabilidade e a segurança duramente conquistada nesta região da Síria.

Outro ataque à base do exército de Green Village, onde forças da coalizão e indivíduos civis estão estacionados, foi relatado em outubro, quando um drone de origem desconhecida atirou mísseis na base.