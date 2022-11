Zelensky recebe sinais sobre a prontidão da Rússia para as conversações

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky disse ter recebido sinais dos aliados sobre o desejo da Rússia de conduzir negociações diretas, relata a RIA Novosti.

Falando aos repórteres, o presidente ucraniano disse que recebeu sinais de parceiros indicando que a Rússia estava pronta para o diálogo com a Ucrânia.

"Tenho recebido sinais de líderes que nos dizem: achamos que [o presidente russo Vladimir] Putin quer conversações diretas. E eu disse: vamos oferecer um formulário público", disse Zelensky, acrescentando que ele não queria negociar com a Rússia nos bastidores.

Os termos de Zelensky

Durante seu discurso na cúpula do G20 em Bali (através de um link de vídeo), Zelensky disse que Kyiv queria obter novas e efetivas garantias de segurança. Voltar para o Acordo de Minsk era impossível, disse ele. A este respeito, ele apresentou uma série de condições:

restauração da "segurança de radiação" na usina nuclear de Zaporozhye,

implementando limites de preços para os recursos energéticos russos,

expansão do negócio de exportação de grãos.

A reação da Rússia

Comentando as exigências de Zelensky, Vladimir Polyakov, deputado do Conselho Popular da República Popular de Luhansk (LPR), disse que a "fórmula de paz" de Zelensky não era viável. Suas propostas não afetarão de forma alguma o fim das hostilidades, disse o oficial.

De acordo com o deputado, Zelensky decidiu apresentar tais condições e retomar as negociações com a Rússia após sua reunião com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan.

"Uma das principais tarefas estabelecidas para Zelensky era parecer mais negociável. Ele declarou cedo que não conduziria nenhuma negociação direta com a Rússia", disse Vladimir Polyakov, deputado do Conselho do Povo do LPR.

Enquanto isso, o presidente checheno Ramzan Kadyrov chamou as condições de Zelensky de ridículas. O presidente checheno sugeriu suas condições a Kyiv, incluindo o reconhecimento das regiões DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson, assim como a Crimea e Sevastopol como parte da Rússia.