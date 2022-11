Ministério da Defesa da Rússia: Detritos de foguete na Polônia identificados como S-300 da Ucrânia

As fotos dos destroços dos foguetes que foram encontradas na Polônia em 15 de novembro foram identificadas como elementos do sistema de defesa aérea S-300 da Ucrânia, disseram porta-vozes do Ministério da Defesa russo aos repórteres.

Segundo o ministério, especialistas do complexo militar-industrial russo identificaram os fragmentos do foguete que foram encontrados na vila de Przewoduv como elementos de um míssil antiaéreo do sistema de defesa aérea S-300 da Força Aérea da Ucrânia.

Anteriormente, o Ministério da Defesa russo disse que declarações de fontes ucranianas e autoridades estrangeiras sobre a queda de foguetes russos em Przewoduv, Polônia, soaram como uma provocação deliberada. Os ataques contra a Ucrânia foram realizados à distância da fronteira polonesa, disseram representantes do ministério.

Dois foguetes caíram no território da Polônia na noite de 15 de novembro. Foi noticiado que os foguetes caíram em um secador de grãos na vila polonesa de Przewoduv. A rádio polonesa ZET disse que duas pessoas morreram em conseqüência do acidente. As autoridades polonesas não confirmaram a morte das duas pessoas. No entanto, o departamento diplomático polonês disse que o foguete que caiu no território do país foi de fabricação russa.