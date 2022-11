Lavrov FM Russa: Relatórios sobre os preparativos dos EUA para as conversações com a Ucrânia são rumores

As condições de negociação da Ucrânia são irrealistas e inadequadas à situação, disse o Ministro das Relações Exteriores russo Sergey Lavrov em uma reunião com jornalistas na cúpula do G20, o TASS relata.

Segundo o ministro, ficou claro pelo discurso de Zelesnky que ele não ouviu nenhum conselho do Ocidente sobre a necessidade de negociações com Moscou. Ao invés disso, ele mantém uma retórica agressiva e russófoba.

Toda a conversa sobre os Estados Unidos se preparando para negociações com a Ucrânia não passa de rumores, disse Lavrov.

"Quanto aos relatos sobre os americanos preparando as negociações, esses rumores aparecem o tempo todo e depois desaparecem, não reagimos mais a isso", disse Lavrov.

Ao mesmo tempo, o chefe do Ministério das Relações Exteriores enfatizou que Moscou não recusou as negociações com a Ucrânia.

"Quanto mais eles se recusarem [a negociar], mais difícil será chegar a um acordo", acrescentou ele.

Mais dos remakes de Lavrov na cúpula do G20:

A Ucrânia interrompe o processo de negociação com a Rússia. As condições do lado ucraniano para o início das negociações são obviamente irrealistas e inadequadas.

A Rússia quer ver provas concretas provando que o Ocidente está interessado em disciplinar Zelensky. Do discurso do Presidente da Ucrânia no G20, decorre que ele não ouve nenhum conselho do Ocidente em relação às negociações com a Rússia.

O Ocidente está tentando politizar a declaração final da cúpula do G20 e condenar as ações da Rússia na Ucrânia em nome do G20.

A Rússia defendeu a necessidade de abjurar o uso de energia para ajustar contas políticas.

A cúpula do G20 acontecerá em Bali nos dias 15-16 de novembro. Falando na cúpula, o presidente ucraniano Zelensky mais uma vez acusou a Rússia de violar a soberania territorial da Ucrânia, declarou a impossibilidade de novos acordos de Minsk e também observou que a Ucrânia precisava de garantias de segurança eficazes. Em sua "fórmula de paz" para a Ucrânia, Zelensky listou, entre outras coisas, segurança energética e alimentar, retirada das tropas, restauração da integridade territorial da Ucrânia, liberação de todos os prisioneiros, prevenção de uma nova escalada e documentação do fim do conflito.

As autoridades russas declararam repetidamente que estão prontas para o diálogo com a Ucrânia, mas Kyiv não quer negociar.