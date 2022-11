Presidente checheno Kadyrov: O Ocidente ainda quer capturar a Rússia

O enfraquecimento e a captura da Rússia são as principais intenções do Ocidente e da Aliança do Atlântico Norte, disse o presidente checheno Ramzan Kadyrov em seu canal de Telegramas.

De acordo com Kadyrov, isto explica a propaganda anti-russa em larga escala realizada pelos países ocidentais.

"É importante entender que o enfraquecimento da Rússia com sua posterior captura ainda continua sendo um objetivo prioritário do Ocidente coletivo". Foi para este fim que a OTAN foi criada", disse ele.

Kadyrov vinculou a propaganda de LGBT, satanismo e nacionalismo aos planos ocidentais de capturar a Rússia. Valores não tradicionais levam à destruição da instituição da família, da cultura, da religião e das tradições seculares.