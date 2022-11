A WADA quer destruir a patinadora artística russa Kamila Valieva

A Agência Russa Anti-doping (RUSADA) respondeu ao chamado da Agência Mundial Anti-doping (WADA) para desqualificar a patinadora artística Kamila Valieva. A chefe da RUSADA, Veronika Loginova, recusou-se a comentar a situação.

Anteriormente, a Corte de Arbitragem para o Esporte (CAS) explicou como seriam realizadas as audiências no caso Valieva. Na primeira etapa, a WADA e a RUSADA trocarão informações escritas sobre o processo.

"Em seguida, três árbitros serão nomeados para as audiências - um da WADA, um da RUSADA e um do atleta. O terceiro árbitro será determinado pelo Presidente do Departamento de Apelações CAS, e ele ou ela presidirá o grupo. As medidas processuais começarão depois", disse o tribunal.

Os representantes da CAS não estabeleceram um prazo para o caso.

A WADA submeteu o caso de Valieva ao CAS

Em 8 de novembro, foi dito que a WADA enviou o caso de Valieva ao Tribunal de Arbitragem para o Esporte. O chefe da agência, Vitold Banka, observou que a decisão foi tomada devido ao atraso da RUSADA na investigação.

A WADA pediu uma proibição por quatro anos para Valieva. Presume-se que o patinador artístico será suspenso a partir do momento em que a decisão for tomada.

A agência também exigiu o cancelamento de todas as pontuações de desempenho do atleta a partir de 25 de dezembro de 2021. Além disso, a WADA quer privar Valieva de todas as medalhas e prêmios em dinheiro que ela recebeu durante este período. Assim, Kamila Valieva pode ser destituída do título de campeã russa e européia.

O Comitê Olímpico Internacional apóia a decisão da WADA

O Comitê Olímpico Internacional (COI) manifestou preocupação com o atraso na investigação e avaliou positivamente a apresentação do caso de Valieva ao tribunal. A organização determinou que a CAS não atrasaria o processo.

A RUSADA se recusou a anunciar a decisão sobre o caso de Valieva

Em 21 de outubro, foi dito que a RUSADA manteria todos os detalhes do caso do atleta em sigilo, incluindo a data das audiências, o veredicto e outros detalhes.

O chefe do COI, Thomas Bach, exigiu que a RUSADA revelasse os detalhes do caso de Valieva. Ele pediu que a decisão fosse tornada pública ao final do processo, a fim de aumentar o nível de confiança no procedimento.

Valieva se viu no centro do escândalo do doping durante as Olimpíadas de Pequim. Nos Jogos de 2022, a patinadora artística ganhou ouro nas competições em equipe como parte da seleção russa, mas dois dias depois ficou sabendo que havia vestígios de trimetazidina, uma droga proibida, foram encontrados em sua amostra a partir de dezembro de 2021. O atleta pôde participar do torneio individual por decisão da CAS e ficou em quarto lugar. Entretanto, a cerimônia de premiação após os resultados do torneio de equipes nunca foi realizada.