Zelensky diz que a Ucrânia está pronta para a paz

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante sua visita a Kherson, disse que seu país estava pronto para a paz, relata a Reuters.

"Estamos prontos para a paz, paz para todo o nosso país", disse Zelensky.

Em 14 de novembro, foi relatado que o presidente ucraniano Zelensky chegou a Kherson e falou com os militares ucranianos.

Em meados de outubro, as autoridades russas decidiram reassentar os residentes de quatro municípios da margem direita do Dnieper nas profundezas da região de Kherson e outros assuntos da Rússia, devido ao contínuo bombardeio da Ucrânia e ao risco de enchentes no caso de uma greve na usina hidrelétrica de Kakhovskaya. Sergei Surovikin, o comandante do Grupo das Forças Unidas disse que a situação em Kherson se tornou perigosa para as vidas de civis. No início de novembro, cerca de 115.000 pessoas haviam sido evacuadas do banco certo. O Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu concordou em retirar as tropas para a margem esquerda e organizar uma linha de defesa das Forças Armadas russas ao longo do rio Dnieper.